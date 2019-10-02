Куньмин, Китай, 3 октября, 2019, 01:54 — ИА Регнум. Новый прямой авиамаршрут был запущен между столицей провинции Юньнань на юго-западе Китая городом Куньмином и городом Хайфон во Вьетнаме, сообщает агентство Синьхуа.

Danny Yu Самолёт Boeing 737 авиакомпании Ruili Airlines

Рейс стал первым прямым между Куньмином и Хайфоном, третьим по величине городом Вьетнама, сообщил оператор рейса авиакомпания Ruili Airlines. Рейсы запланированы на каждый день и будут осуществляться самолетом Boeing 737NG. Исходящий рейс из Куньмина получил номер DR5027, а обратный — DR5028, сообщили в компании.

Отмечается, что новый маршрут призван улучшить обмены между городами и странами в целом в сфере экономики, культуры и туризма. Как сообщало РЕГНУМ, южнокорейская авиакомпания Jeju Air сообщила о запуске новых рейсов в Китай и Вьетнам.