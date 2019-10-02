Москва, 3 октября, 2019, 02:10 — ИА Регнум. Встреча, запланированная между президентами России и США в 2018 г., была отменена из-за провокации украинских ВМС в Керченском проливе (25 ноября 2018 г.), заявил бывший американский посол в РФ Джон Хантсман в интервью «Коммерсанту».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

Говоря о инициативе президента РФ Владимира Путина по созданию российско-американских Совета предпринимателей и Совета экспертов, дипломат заявил, что у Штатов «уже были конкретные договорённости по поводу Совета предпринимателей, финализировать их предполагалось в ходе встречи двух президентов «на полях» прошлогоднего саммита G20 в Аргентине».

Хантсман «Но буквально накануне случился инцидент в Керченском проливе, из-за которого встреча президентов США и России была отменена. А с ней и планы провести первое заседание Совета предпринимателей, которое могло состояться «на полях» ПМЭФ-2019».

Стоит отметить, что встреча на саммите G20 в Аргентине была отменена по инициативе президента Штатов Дональда Трампа, который после провокации в Керченском проливе заявил, что «задержанные Россией в Чёрном море моряки и корабли до сих пор не возвращены Украине».

Отметим также, что Хантсман находился на должности посла США в РФ с 3 октября 2017 г. В минувшем августе он подал прошение об отставке с 3 октября 2019 г.