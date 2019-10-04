4 октября в Кисловодске пройдёт праздник молодого вина, на который съедутся виноградари и виноделы со всего Ставропольского края. В этом году фестиваль, который вошёл в тройку лучших в России, состоится уже в шестой раз и обещает стать незабываемым: в преддверии праздника, 1 октября, президент РФ Владимир Путин подписал закон о предоставлении российским виноделам и виноградарям субсидий в целях увеличения производства их продукции. А губернатор Ставрополья Владимир Владимиров заверил всех, что фестиваль «успел стать доброй традицией», «приобрести всероссийскую популярность и что «скучно не будет!» О том, как проходит фестиваль в Кисловодске, — в трансляции ИА REGNUM.

Виноградная лоза

09:02 Уборка винограда на Ставрополье завершается традиционным праздником — фестивалем «Молодое вино». Фестиваль проходит в Кисловодске уже в шестой раз по инициативе губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова. В нем принимают участие свыше 30 отраслевых краевых предприятий. Подробности в материале: Праздник молодого вина стартовал на Ставрополье

09:06 На ярмарке, раскинувшейся на Курортном бульваре в Кисловодске, более 30 предприятий из шести районов Ставропольского края представят свою продукцию. Здесь можно будет продегустировать и приобрести молодое вино урожая 2019 года, а также известные марки вин и коньяков, произведенных в крае.

09:07 Фото stavvinprom.com

09:22 На Ставрополье бархатный сезон. Фестиваль молодого вина встречает гостей хорошей солнечной погодой. Много отдыхающих. Санатории и гостиницы заполнены. На фестиваль вина собираются и местные, и отдыхающие. У гостиниц можно видеть заказные автобусы.

09:32 На фестивале молодого вина виноградари шести районов Ставрополья на своих подворьях представят образцы своей продукции, проведут мастер-классы по виноградарству и научат желающих самих делать белое и красное вина. Здесь же любителям садоводства и виноградарства предложат для продажи лозу и саженцы.

09:55 Ставропольский край рас­по­ло­жен на юге Ев­ропейской час­ти Рос­сии. Субъект вхо­дит в со­став Се­ве­ро-Кав­каз­ско­го фе­де­раль­но­го ок­ру­га и является самым крупным регионом округа по площади — она составляет 66,2 тыс. кв. км. Население края — около 2,8 млн человек. В силу своего географического расположения и климатических условий Ставрополье считается житницей России.

10:13 Ставрополье — аграрный край, здесь производится большая доля российской пшеницы. Большая часть земель субъекта является землями сельхозназначения. В 2019 году в крае ожидают получить хороший урожай. Как рассказал президенту РФ Владимиру Путину губернатор края Владимир Владимиров на встрече в августе 2019 года, несмотря на засуху в начале июня, уже собрано на 3% больше зерна, чем в 2018 году. Читайте также: Урожай на Ставрополье убран на 96% — Владимиров

10:22 Пейзаж меняется. Необыкновенная природа. Яркие краски осени расцвечивают подъезд к Кисловодску.

10:27 На Ставрополье выращивают виноград на площади 5 тыс. гектаров. На 80% из них выращивают технические сорта, остальная площадь отдана под столовые сорта винограда, такие как «Молдова», «мускат» «Италия», «Киш-миш 342». Читайте также: На Ставрополье собрали более 20 тысяч тонн винограда

10:40 В 2019 году виноградари Ставропольского края вырастили хороший урожай сладкой ягоды. К 1 октября было собрано 20,5 тыс. тонн винограда при средней урожайности около 83 ц/га. Больше всего винограда получили аграрии Буденновского и Левокумского районов, в котором находятся около 78% земель края, занятых под солнечную ягоду. Фото stavvinprom.com

10:45 Международный эногастрономический форум-презентация «Молодое вино» в Кисловодске Ставропольского края занял третью строчку в рейтинге «Лучшие осенние гастрономические фестивали в России». Читайте также: Самые лучшие осенние гастрономические фестивали в России

10:51 Здание администрации города Кисловодска Современность древнего курорта Ухоженный чистый Кисловодск радует и гостей и жителей города

10:56 Знаменитая колоннада Кисловодска — визитная карточка, ставшая символом города. Она была построена в 1912 году по проекту Н.Н. Семенова. Ее открытие было приурочено к столетнему юбилею победы в отечественной войне 1812 года. Задумана колононнада была как большая кофейня, возведенная взамен старой деревянной, которая уже не могла вместить всех желающих.

11:03 Несмотря на утро, на фестивале уже много гостей Дегустация началась Прибыли и официальные лица И собаки встерчаются

11:09 Богини виноделия Виноград в ожидании «часа вина»

11:13 «Дружим 40 лет. И наша дружба только крепчает!» Три подруги отдыхают в Кисловодске практически каждый год. Вместе вспоминают студенческие годы, когда ездили на виноградники. Тогда для каждого студента норма сбора составляла 52 ведра в сутки! «Вырубленные Горбачевым виноградники — это было жестоко! Очень! Бог ему судья. Пусть спокойно доживает», — считают подруги.

11:14 На Ставрополье антиалкогольная кампания привела к уничтожению виноградников, потере сырьевой базы виноделия, сокращению уровня производства в четыре раза. Виноградники раскорчевывали, технологическое оборудование заводов демонтировали, дорогостоящие виноматериалы перерабатывали на белок для питания животных. За сравнительно короткий срок площади насаждений сократились в два раза.

11:16 Добро пожаловать! Всё готово для фото. Или дегустации?

11:27 Гостей фестиваля молодого вина поприветствовал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Он отметил, что вино — это плод солнца, а Кисловодск — город солнца. Когда-то практиковали винотерапию, так что фестиваль можно считать продолжением традиций, подчеркнул глава Ставрополья.

11:32 Владимир Владимиров поделился цифрами, рассказав, что в виноградарской отрасли в Ставропольском крае трудятся более 5 тыс. человек. В 2018 году собрали 37 тыс. тонн винограда. В 2019 году аграрии планируют собрать еще больше, рассчитывая на высокую урожайность. Регион дает 10% вина РФ и 30% коньячной продукции.

11:37 Казаки заслушались губернатора Начался праздничный концерт А сошедшего со сцены губернатора окружили журналисты и гости фестиваля

11:44 Губернатор Ставрополья с удовольствием фотографируется с гостями фестиваля. Не отказывает никому. Народ окружил. Обнимают губернатора. Кто-то в толпе даже посочувствовал: «Да отстаньте от него!»

11:48 «В Кисловодске 360 дней в году — солнечные», — звучит рекламное. 5−6 дней погрешность? Но честный чиновник из мэрии честно признается: «300! 2 месяца бывает без солнца. Местные с ним не согласны: «Весь год! У нас свой календарь!».

11:55 И начались гуляния! У подворья каждого района столпотворение. Всем хочется попробовать угощений, удивиться богатому урожаю. Тут и барышни прошлых веков из «отдыхающих на водах» И ставропольские казачки!

11:59 Греческая диаспора Предгорного района знает толк к виноделии. Песнями и танцами зазывают они Владимира Владимирова на свое подворье.

12:37 «Владимир Владимирович, можно селфи? Я подписана на вас!»

12:44 Владимир Владимиров поделился с корреспондентом ИА REGNUM секретами успеха виноградарства на Ставрополье: «1 октября подписан закон РФ об освобождении производителей вина, ягод и фруктов от уплаты НДС. Мы выросли за последнее время где-то в три раза по производству вина. По винограду уже перебили рекорды Советского Союза, хотя площади меньше. Сегодня это хороший бизнес, это поддержка государства, поэтому все получается у людей». Читайте также: Владимир Владимиров поделился секретом успехов виноградарей Ставрополья

13:23 С 1985 по 1990 годы площади виноградников в России сократились с 200 до 168 тыс. га, восстановление раскорчёванных виноградников сократилось вдвое, а закладка новых не производилась вообще. Среднегодовой сбор винограда упал по сравнению с периодом 1981−1985 годов с 850 тыс. до 430 тыс. тонн. Виной этому стала так называемая антиалкогольная кампания, которую объявил в 1985 году тогдашний президент СССР Михаил Горбачев. Однако в последствии он утверждал, что не настаивал на уничтожении виноградников. «То, что лозу повырубали, это были шаги против меня», — оправдался экс-глава СССР.

13:38 «Существует предположение, что виноградарство и виноделие начались на горе Арарат, куда причалил Ноев ковчег, после того, как отступили воды Великого потопа. Судя по описанию из Библии, Ной был первым виноградарем и виноделом: «Ной начал возделывать землю и насадил виноградник…», — такую легенду рассказали в пресс-службе ГКУ «Ставропольвиноградплодопром».

13:42 В России с 2020 года повышаются акцизы на вино. Соответствующий федеральный закон подписал президент РоссииВладимир Путин. Акциз на виноградные и фруктовые вина в 2020 году составит 31 рубль за один литр, в 2021 году — 32 рубля, в 2022 году — 33 рубля. Акциз на игристые вина (шампанское) в 2020 году составит 40 рублей за один литр, в 2021 году — 41 рубль, в 2022 году — 43 рубля. Читайте также: Путин утвердил повышение акцизов на вино с 2020 года

13:44 Налог на добавленную стоимость (НДС) для фруктов и ягод, включая виноград, в России c 1 октября снизился с 20% до 10%, соответствующий закон президент РФ Владимир Путин подписал в начале августа.

13:46 У жителей России есть мнение, что качественное вино не может стоить дешевле 400−500 рублей, однако существует более 150 качественных отечественных вин стоимостью от 250 до 500 рублей, рассказали в Роскачестве. Читайте также: В Роскачестве назвали минимальную стоимость хорошего вина Образцы отечественных вин с фестиваля «Молодое вино». Фото пресс-службы губернатора Ставрополья

14:02 Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров рассказал об истории фестиваля молодого вина в Кисловодске. По его словам, он учился во Франции, в Фонтенбло и бывал на фестивале божоле (сорт молодого французского вина, вырабатываемого из винограда сорта «гаме» во французской Бургундии — ред. ИА REGNUM). Славящееся своими давними традициями виноградарство Ставрополья, по мнению Владимирова, также достойно такого фестиваля. Сначала он проходил в Буденновске, потом в Левокумке, а потом было решено перенести его в Кисловодск, где много отдыхающих на курортах Кавминвод, и для них он станет интересным и запоминающимся событием. Читайте подробнее: О Горбачеве, Франции и божоле: губернатор Ставрополья на фестивале вина

14:14 Молодое вино. Фото ГКУ «Ставропольвиноградплодопром»

14:24 Ставрополью, как и любому другому региону, нужны хорошие лоббисты, рассказал журналистам глава края Владимир Владимиров во время визита в Кисловодск, где проходит фестиваль молодого вина. «Мы работаем над хорошими лоббистскими способностями в части привлечения федеральных средств, инвестиций и взаимодействия с силовым блоком», — заявил губернатор.

14:39 На фестивале вина как же без цветов?! Курортники совмещают исцеление с посещением ярмарки Можно увезти домой не только вино, но и саженцы винограда. Сортов — множество

15:00 В Кисловодске отдыхающие наслаждаются теплом золотой осени Кисловодск становится краше день ото дня. Его жители тепло отзываются о мэре города Александре Курбатове: «Наш Саша! Лично не знаем, но открытки присылает с праздниками каждый год».

15:16 Площадь виноградников к началу 2019 года составляла 6,3 тыс. гектаров. До конца года планируется заложить ещё 100 гектаров. Всего на Ставрополье насчитывается 49 виноградарских предприятий. В 2019 году они получили поддержку от властей региона в размере 64 млн рублей. Читайте подробнее: В фестивале молодого вина в Кисловодске приняли участие 30 предприятий Фото пресс-службы губернатора Ставрополья

15:25 Объёмы господдержки производителей виноградарской и плодово-ягодной продукции на Ставрополье за последние три года увеличились в 2,5 раза. Число организаций, участвующих в программе субсидирования, за это же время выросло на 35%. Читайте также: Господдержка виноградарства на Ставрополье за три года выросла в 2,5 раза

15:30 Наибольшая площадь виноградников в Ставропольском крае находится в крестьянско-фермерском хозяйстве Ахмедханова — 124 гектара. На базе КФХ создан сельскохозяйственный кооператив «Витис». Он объединяет 11 КФХ и личных подсобных хозяйств. В них выращиваются такие сорта винограда, как «Восторг», «Августин», «Молдова», «Мускат Янтарный», «Кишмиш Лучистый», «Оригинал», «Надежда АЗОС», «Кодрянка», «Аркадия» и другие. Читайте также: «Восторг» и «Августин»: на Ставрополье приступили к уборке винограда

15:47 Пионером русского виноделия по праву считается Алексей Ребров — Кавказский областной предводитель дворянства, родившийся в Москве и получивший назначение на Кавказ. Он разводил виноград до 40 различных сортов в селе Владимировка (Левокумский район Ставропольского края). Ребров является автором ставшего знаменитым шампанского, сухих и столовых вин. В 19-м веке их поставляли к Императорскому двору. Ребров пригласил из Франции виноделов, которые обучили его работников выделке пенистого вина по образцу шампанского. По технологии одного из главных виноделов заведения вдовы Клико было изготовлено шипучее вино, получившее известность под названием «Ребровское полушампанское». Памятник Алексею Реброву в Кисловодске В первой половине XIX века в усадьбе Реброва производилось ежегодно до 25 тыс. бутылок такого вина стоимостью 1,5 рубля серебром. Стоит отметить, что простые вина стоили в то время от 50 до 75 копеек, а вина, изготовленные кустарным способом — от 1 до 1,5 рубля за ведро. Читайте также: О Горбачеве, Франции и божоле: губернатор Ставрополья на фестивале вина Фото пресс-службы главы Ставропольского края

16:26 После дегустация молодого вина на фестивале курортники направляются в Нарзанную галерею, чтобы поправить здоровье. Она располагается у входа в Курортный парк. Чтобы добраться туда, можно воспользоваться вот таким экологичным электромобилем. Здание Нарзанной галереи состоит из нескольких павильонов. Центральным из них является зал, в котором расположен нарзанный колодец. Накрытый стеклянным колпаком, он уходит вниз на 6,5 метров. Расскажет, какой вид минеральной воды используется для лечения различных заболеваний, специалист. Теперь это не только галерея нарзанов, здесь также находится частная коллекция минералов и выставка картин.

16:40 После насыщенного шумного фестиваля можно продолжить экскурсию по городу-курорту Кисловодску По кипарисовой аллее дойдем до долины роз Насладившись запахом цветов, можно пройти по одному из выбранных терренкуров Общая протяженность троп здоровья на курорте 24,5 км. Нельзя уехать из Кисловодска, не побывав у подножия холма, на котором расположен символ Кавказских Минеральных Вод: орел побеждающий змея. Как утверждают местные экскурсоводы, это символ победы над болезнями.