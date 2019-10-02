Пхеньян, 3 октября, 2019, 00:43 — ИА Регнум. КНДР успешно провели испытательный пуск баллистической ракеты с подводной лодки 2 октября, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Под прицелом

«Академия национальной обороны КНДР в первой половине дня 2 октября в акватории Вонсанского залива Корейского Восточного моря успешно провела испытательный запуск баллистической ракеты нового типа «Букгыксон-3» с подлодки», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что ракета была запущена «под высоким углом». Пуск был признан удачным, так как ракета подтвердила заложенные при проектировке характеристики.

«Испытательный запуск не оказал никаких отрицательных влияний на безопасность окружающих стран», — добавляет ЦТАК.

Агентство отмечает, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын уже поздравил участников испытаний с успешными пусками. Предполагается, что новые баллистические ракеты, которые КНДР сможет запускать с подводных лодок, помогут Пхеньяну более эффективно сдерживать угрозу со стороны внешних сил.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга заявил о двух ракетных пусках с территории КНДР. По его данным, ракеты были запущены в сторону Японского моря, причем одна из них упала в пределах эксклюзивной экономической зоны Японии.