Бишкек, 3 октября, 2019, 00:28 — ИА Регнум. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков обсудил с председателем национального банка Толкунбеком Абдыгуловым проводимую финансовым регулятором денежно-кредитную политику и ситуацию в банковском секторе. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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Абдыгулов рассказал о том, что нацбанкс с начала 2019 года провел 27 кредитных аукционов на общую сумму 36 млрд сомов (33,6 млрд рублей), в том числе для целей развития регионов — 27 млрд сомов (25,2 млрд рублей).

Также глава национального банка доложил президенту о том, что в Киргизии продолжают действовать проекты по развитию услуг мобильного банкинга и других современных форм безналичных расчетов.

По его словам, количество национальных платежных карт «Элкарт» увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 27,3%.