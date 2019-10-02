Ашхабад, 3 октября, 2019, 00:26 — ИА Регнум. Туркменская делегация во главе губернатором Ахалской области Сердаром Бердымухамедовым находится с рабочим визитом в Лондоне. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Туркмении.

Флаг Туркмении

Туркменские чиновники и бизнесмены встретились с торговым спецпредставителем премьер-министра Великобритании Эммой Николсон и представителями британского министерства окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства.

Представители двух стран обсудили возможности сотрудничества в сфере цифровизации в сельском хозяйстве и вопросы, касающиеся обмена опытом и научными исследованиями между британскими и туркменскими сельскохозяйственными вузами.

Затем туркменские делегаты посетили Колледж по сельскому хозяйству и предпринимательству и рыбоводческое хозяйство «Мованагер» в Северной Ирландии, а также Институт глобальной продовольственной безопасности и Институт сельской пищевой промышленности и биологических наук.

Читайте также: Президент Туркмении назначил своего сына губернатором