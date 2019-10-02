Москва, 3 октября, 2019, 00:17 — ИА Регнум. Премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал инициативы депутатов Госдумы, связанные с приоритетами при рассмотрении проекта федерального бюджета на 2020−2022 годы. Об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам рабочей встречи с главой правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM 3 октября.

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Совет Думы принял решение выделить четыре основные темы при обсуждении проекта госсметы на ближайшие три года. Речь, в частности, о повышении эффективности расходования бюджетных средств, сокращении разницы в бюджетообеспеченности регионов, поддержке инвестпрограмм в регионах через государственно-частное партнерство (ГЧП) и увеличении финансирования программы комплексного развития сельских территорий.

«Председатель правительства поддержал инициативы, высказанные представителями фракций на Совете Думы. В том числе, по необходимости эффективности использования бюджетного рубля с целью обеспечения перечисления бюджетных средств в регионы уже в январе следующего года. Депутаты совместно с правительством и профильными министерствами подготовят поправки, чтобы выйти на решение этого вопроса», — заявил Володин.

Кроме того, по его словам, премьер-министр поддержал инициативы депутатов по реализации инвестиционных программ в регионах РФ через ГЧП, а также согласился с необходимостью сокращения разницы в бюджетообеспечености регионов. Как напоминал ранее Володин, сегодня она достигает семи раз.

«Председатель правительства дал поручение министерству финансов об изыскании дополнительных средств на госпрограмму по комплексному развитию сельских территорий в двукратном объеме от изначально запланированного», — отметил Володин.