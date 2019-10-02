Вашингтон, 3 октября, 2019, 00:08 — ИА Регнум. Представители Демократической партии США в Палате представителей могут официально получить записи, касающиеся возможного давления президента США Дональда Трампа на Украину, сообщило 2 октября информационное агентство «Укринформ».

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Соответствующее письмо-меморандум подписал руководитель комитета палаты представителей Конгресса США по вопросам надзора и реформ, а также руководители других комитетов.

«За последние несколько недель комитеты несколько раз пытались получить в добровольном порядке ответы на наши запросы о предоставлении документов, но Белый дом отказался не только сделать это, но даже дать ответ комитетам», — сказано в документе.

К письму также был добавлен проект повестки о принудительном предоставлении документов.

«Откровенное игнорирование Белым домом многочисленных запросов… не оставляет нам другого выбора, кроме как заставить их этой повесткой», — добавили авторы письма.

Как сообщало информационное агентство «Укринформ», ранее государственный секретарь США Майкл Помпео заявил, что «шум», вызванный скандалом вокруг стенограммы переговоров Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским не повлияет на поддержку Украины со стороны США.

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