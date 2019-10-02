Демократы намерены официально получить записи о давлении Трампа на Украину
Вашингтон, 3 октября, 2019, 00:08 — ИА Регнум. Представители Демократической партии США в Палате представителей могут официально получить записи, касающиеся возможного давления президента США Дональда Трампа на Украину, сообщило 2 октября информационное агентство «Укринформ».
Соответствующее письмо-меморандум подписал руководитель комитета палаты представителей Конгресса США по вопросам надзора и реформ, а также руководители других комитетов.
К письму также был добавлен проект повестки о принудительном предоставлении документов.
Как сообщало информационное агентство «Укринформ», ранее государственный секретарь США Майкл Помпео заявил, что «шум», вызванный скандалом вокруг стенограммы переговоров Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским не повлияет на поддержку Украины со стороны США.
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