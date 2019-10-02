Пенза, 3 октября, 2019, 00:06 — ИА Регнум. В отношении 49-летнего бывшего сотрудника филиала ФГУП «Почта России» вынесен приговор по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере»). Мужчина отделался сроком в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Пензенской области.

Суд

Мужчина похитил денежные средства, предназначенные для выплаты пенсий, на сумму 2,163 млн рублей. Он пояснил, что на преступление пошел из-за низкой заработной платы и тяжелого материального положения.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший почтальон сбежал с пенсионными деньгами 20 июля. Средства представляли собой пять мешков. «Богатство» мужчина погрузил в автомобиль и уехал в Мордовию, а оттуда — в Москву. В столице он приобрел автомобиль Lifan и намеревался приобрести дом. Однако мужчина раскаялся и уже 28 июля явился в правоохранительные органы с повинной. Все похищенное, включая новый автомобиль, он вернул.

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