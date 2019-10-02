Не хотят уходить. Пентагон «обьяснил» удержание беженцев в лагере «Рукбан»
Вашингтон, 3 октября, 2019, 00:04 — ИА Регнум. Сирийские беженцы не уходят из лагеря «Рукбан», потому что не хотят, заявил 2 октября журналистам помощник заместителя министра обороны США по Ближнему Востоку Майкл Малрой.
По его словам, сирийских граждан в этом лагере никто не удерживает.
«Они не хотят эвакуироваться. Причина в этом. Возможно, они не хотят эвакуироваться к режиму, который призовёт их на военную службу и заставит воевать в Идлибе. Возможно, ответ в этом», — сказал Малрой.
Напомним, российские военные и власти Сирии регулярно сообщают о срыве Соединенными Штатами всех планов по эвакуации сирийских граждан из лагеря беженцев «Рукбан» на границе с Иорданией.
Лагерь «Рукбан» находится в 55-км «запретной» зоне вокруг американской военной базы в районе Эт-Танфа на границе Сирии с Иорданией.
Беженцы выполняют роль «живого щита» и источника пополнения отрядов боевиков, вооружаемых и обучаемых военными США.