Вашингтон, 3 октября, 2019, 00:04 — ИА Регнум. Сирийские беженцы не уходят из лагеря «Рукбан», потому что не хотят, заявил 2 октября журналистам помощник заместителя министра обороны США по Ближнему Востоку Майкл Малрой.

Voice of America Лагерь сирийских беженцев

По его словам, сирийских граждан в этом лагере никто не удерживает.

«Они не хотят эвакуироваться. Причина в этом. Возможно, они не хотят эвакуироваться к режиму, который призовёт их на военную службу и заставит воевать в Идлибе. Возможно, ответ в этом», — сказал Малрой.

Напомним, российские военные и власти Сирии регулярно сообщают о срыве Соединенными Штатами всех планов по эвакуации сирийских граждан из лагеря беженцев «Рукбан» на границе с Иорданией.

Лагерь «Рукбан» находится в 55-км «запретной» зоне вокруг американской военной базы в районе Эт-Танфа на границе Сирии с Иорданией.

Беженцы выполняют роль «живого щита» и источника пополнения отрядов боевиков, вооружаемых и обучаемых военными США.