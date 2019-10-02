Багдад, 2 октября, 2019, 23:59 — ИА Регнум. В столице Ирака Багдаде протестующие пытаются захватить международный аэропорт города, в связи с чем иракские силы безопасности были вынуждены использовать слезоточивый газ для сдерживания демонстрантов. Об этом 2 октября сообщают иракские СМИ.

Alisdare Hickson Применение слезоточивого газа

Напомним, что протесты начались в Багдаде 1 октября. Силовики жестко подавили акцию, в результате чего погибли два человека, более 200 получили ранения.

Однако уже сегодня протесты вспыхнули не только в столице, но и в других крупных городах.

Требования демонстрантов просты — улучшение условий жизни, решение проблем здравоохранения, образования и на рынке труда, борьба с коррупцией. В ходе сегодняшних столкновений в Багдаде пострадали как минимум 15 человек.