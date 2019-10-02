Лондон, 3 октября, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Топор, которым герой прорубает дверь в фильме Стенли Кубрика «Сияние», продан на аукционе в Лондоне. Об этом 2 октября сообщает издание Independent.

Цитата из к/ф «Сияние». Реж. Стэнли Кубрик. 1980. США — Великобритания Тот самый топор

В фильме этим топором герой в исполнении актёра Джека Николсона прорубает дверь, за которой скрываются его жена и сын. Эта сцена является одной из наиболее часто цитируемых. Топор был приобретён неизвестным покупателем за 200 тыс. долларов США.

Сообщается, что топор, использовавшийся на съёмках в качестве реквизита, сохранился в отличном состоянии, на нём лишь несколько царапин. Учитывая, что фильм вышел на экраны в 1980 году, состояние топора можно назвать прекрасным.

Также сообщается, что на том же аукционе были проданы доспехи Максимуса из фильма Ридли Скотта «Гладиатор» и шлем имперского штурмовика из фильма «Звездные войны: Новая надежда» Джорджа Лукаса.

Напомним, ставший культовым фильм Стенли Кубрика «Сияние» был снят по роману мэтра ужасов Стивена Кинга.

Ранее ИА REGNUM сообщало о выставлении на аукцион в Германии одной из старейших печатных Библий, изданных учеником Германского первопечатника Иоганна Гутенберга.