Вашингтон, 2 октября, 2019, 23:52 — ИА Регнум. Новые пошлины Соединенных Штатов на товары из Евросоюза вступят в силу уже 15 октября, 2 октября передает агентство Reuters.

Флаги США и ЕС

По информации от источников агентства в правительстве США, Белый дом намерен ввести 10%-ные ввозные пошлины на самолеты и 25%-ные пошлины на другие промышленные и сельскохозяйственные продукты ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября Всемирная торговая организация (ВТО) разрешила США ввести пошлины в ответ на субсидирование странами ЕС производителя самолетов Airbus.

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