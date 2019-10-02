Киев, 2 октября, 2019, 23:53 — ИА Регнум. В ряде крупных городов Украины прошли митинги против подписания так называемой формулы Штайнмайера, сообщило 2 октября информационное агентство Укринформ.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский нацист

Митинги прошли на площадях Харькова, Запорожья, Днепропетровска, Кривого Рога, Черновцов и Одессы.

В акциях принимали участие политики, представители националистических организаций, бывшие боевики, участвовавшие в боевых действиях в Донбассе.

Они требовали привлечь к уголовной ответственности и лишить украинского гражданства тех, кто «предал Украину, работал на «оккупационную администрацию», участвовал в военных операциях против бойцов ВСУ».

Президента Украины Владимира Зеленского призывали ввести настоящее военное положение на территории Украины и ввести полную экономическую блокаду Донбасса.

Также звучали призывы обнародовать подписанный в Минске документ, в котором подробно описана «формула Штайнмайера», а также опубликовать стенограмму переговоров между Зеленским и президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, по данным социологической группы «Рейтинг», 34% населения Украины выступает за остановку военных действий в Донбассе, 23% хотят продолжения войны, а около 60% вообще не смогли сформулировать своё отношение к «формуле Штайнмайера».

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