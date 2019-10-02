Нью-Йорк, США, 2 октября, 2019, 23:42 — ИА Регнум. Все основные индексы Уолл-стрит завершили торги глубоко в «красной зоне», 2 октября передает агентство Reuters.

Цитата из к/ф «Затмение». Реж. Микеланджело Антониони. 1962. Италия — Франция Паника на бирже

К концу торгов индекс Dow Jones упал на 494,22 пункта (1,86%), до 26 078,82 пункта, S&P 500 упал на 52,59 пункта (1,79%), до 2887,66 пункта, индекс Nasdaq упал на 123,44 пункта (1,56%), до 7785,25 пункта.

К самому резкому однодневному снижению за шесть недель привела публикация статистики по уровню занятости и промышленному производству в США.

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