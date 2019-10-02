Казань, 2 октября, 2019, 23:35 — ИА Регнум. Татария системно в каждый избирательный процесс внедряет какие-либо новые технологии. Республика готова изучить опыт Москвы по проведению электронного голосования на выборах, сказала представитель пресс-службы правительства региона Лилия Галимова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тестирование системы электронного голосования на выборах депутатов Московской городской думы

По ее словам, власти республики приветствуют любое решение, которое совершенствует избирательный процесс и делает его более прозрачным и удобным для избирателей.

«Поэтому, если опыт Москвы по электронным выборам показал свою эффективность, мы готовы его изучить», — цитирует ГалимовуРИА Новости.

Также она добавила, что внедрение новых электронных технологий для республики — это вопрос удобства граждан и прозрачность процесса подсчета голосов.

ИА REGNUM напоминает, ранее зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов обратился с письмом к главе ЦИК Элле Памфиловой, предлагая продлить эксперимент с электронным голосованием. По мнению Венедиктова, в следующий раз этот механизм стоит использовать на выборах в Госдуму в 2021 году в Москве и Казани.