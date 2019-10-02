Брюссель «отрицательно» оценил предложения Джонсона по Brexit — Верхофстадт
Брюссель, 2 октября, 2019, 23:29 — ИА Регнум. Евросоюз «отрицательно» оценивает предложения британского премьер-министра Бориса Джонсона по изменению соглашения о Brexit, 2 октября передает агентство Associated Press.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Борис Джонсон
«Первая оценка почти каждого члена руководящей группы по Brexit была отрицательной», — заявил журналистам представитель Европарламента Гай Верхофстадт.
Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября правительство Джонсона направило в Брюссель предложения по изменению соглашения о Brexit. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер похвалил Джонсона за намерение продолжать переговоры.
Читайте также: Юнкер приветствует «решимость» Джонсона продолжить переговоры по Brexit