Вашингтон, 2 октября, 2019, 23:28 — ИА Регнум. В американском штате Коннектикут выяснен вопрос о пострадавших от крушения раритетного бомбардировщика Boeing B-17, сообщает 2 октября издание WFSB.

Airwolfhound Бомбардировщик B-17

Местные власти сообщают, что в результате катастрофы с пожаром на территории международного аэропорта Брэдли были госпитализированы шесть человек.

О полученных людьми травмах подробностей не сообщается.

Напомним, редкий бомбардировщик времён Второй мировой войны разбился при посадке и врезался в ангар в конце взлётно-посадочной полосы.

Разбитый самолёт загорелся.

Из-за катастрофы аэропорт Брэдли временно остановил работу.