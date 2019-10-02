Йошкар-Ола, 2 октября, 2019, 23:21 — ИА Регнум. Региональное управление ФНС (Федеральной налоговой службы) в Марий Эл обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании ООО «Юринский водоканал» несостоятельным (банкротом). Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы картотеки арбитражных дел.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банкротство

Суть иска пока не раскрывается, однако сумма исковых требований указана в размере 7,410 млн рублей.

Заявление подано 25 сентября, но к рассмотрению пока не принято.

Отметим, также в отношении водоканала подали иски ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 260 тыс. рублей, еще один уже удовлетворенный иск от этой же компании на 340 тыс. рублей, частично удовлетворенный иск от администрации Юринского района. ООО «Юринский водоканал», в свою очередь, также подавал заявление в отношении МБОУ Юринская средняя общеобразовательная школа имени С. А. Лосева на 695 тыс. рублей, который суд удовлетворил.