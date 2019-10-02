Москва, 2 октября, 2019, 23:17 — ИА Регнум. Росздравнадзор в экстренном порядке отзывает из обращения в стране лекарство от язвы желудка «Зантак», которое содержит потенциально опасные для здоровья канцерогены. Об этом сегодня, 2 октября, пишет газета «Коммерсантъ».

Инициатором процедуры отзыва выступила компания «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг», которая является держателем регистрационного удостоверения на данный препарат.

Дело в том, что в «Зантаке» содержится вещество ранитидин гидрохлорида, которое производит индийская компания «Сарака Лабораториз Лимитед». Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Международное агентство ЕС по исследованию рака признали ранитидин потенциально канцерогенным для человека. В этом веществе нашли примеси гепатотропного яда, влияющего на печень.

В большинстве стран Европы, а также в Индии все препараты, содержащие ранитидин гидрохлорида, были отозваны.