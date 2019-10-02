Москва, 2 октября, 2019, 23:18 — ИА Регнум. Крокодил погиб в результате наезда на него грузового автомобиля в Московской области. Об этом 2 октября сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

ezhuttukari Крокодил

ДТП произошло в селе Тарасовка на улице Центральная. Водитель на грузовом автомобиле переехал крупную рептилию, пересекавшую автотрассу.

Животному перебило хвост, от полученных повреждений крокодил погиб.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего. По предварительной версии, животное могло сбежать из цирка-шапито, артисты которого выступали в районе накануне.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Германии, которое спровоцировала сбежавшая из цирка зебра.