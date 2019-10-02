Дзержинск, Нижегородская область, 2 октября, 2019, 23:04 — ИА Регнум. Государственная инспекция труда в Нижегородской области в ходе проверки по факту группового несчастного случая на АО «ГОСНИИ «Кристалл» (Дзержинск) выявила многочисленные нарушения в части норм охраны труда, которые создают угрозу жизни и здоровью сотрудников. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

Кузьма Петров-Водкин. Рабочие. 1926

В частности, сотрудники рабочих специальностей не обеспечены спецодеждой и обувью, а также другими средствами индивидуальной защиты. Многие работники допущены к производству без медицинского осмотра, а также без обучения и проверки знаний по охране труда.

157 работников, связанных с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов, а также работающие в условиях повышенной опасности не прошли обязательные психиатрические освидетельствования.

В результате предприятие должно заплатить штраф в размере 1,108 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня на территории оборонного завода ГосНИИ «Кристалл» прогремели три взрыва с последующим возгоранием. Взрывы произошли в цехе по производству тротила. Площадь пожара составила 800 кв. метров непосредственно на площадке завода и 400 кв. метров в лесном массиве. Разрушено пять зданий — три складских и два производственных. По словам замминистра МЧС Виктора Яцуценко, после инцидента за медицинской помощью обратились 116 человек, 18 из которых были госпитализированы. Взрывной волной повреждены 914 окон в 309 жилых домах, в 55 детских садах повреждены 228 окон, в 32 школах из 33 — 131 окно. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов»).