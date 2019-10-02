Рим, 2 октября, 2019, 23:03 — ИА Регнум. Соединенные Штаты вполне могут прекратить обмениваться разведывательными данными с Италией, если эта страна будет сотрудничать с китайскими компаниями в области связи пятого поколения — 5G. Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео в интервью итальянскому телеканалу Sky TG24.

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Помпео заявил, что после того, как в Италии будет установлено китайское оборудование для сетей 5G, американские спецслужбы и военные вполне могут сделать выводы, что коммуникационные сети Италии ненадежны.

Американцы не будут передавать информацию по итальянским телекоммуникационным сетям, так как будет риск её утечки. Это приведет к тому, что США должны будут принять «некоторые очень трудные решения», подчеркнул Помпео.

Речь идет об отказе США делиться с Италией разведывательными данными.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США ведут беспрецедентную травлю китайской технологической компании Huawei в рамках своей торговой войны с Китаем. Вашингтон угрожает санкциями всем странам, которые сотрудничают с этой китайской компанией.