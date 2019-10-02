Донецк, 2 октября, 2019, 23:03 — ИА Регнум. Официальный сайт Донецкой Народной Республики недоступен из-за хакерской атаки, сообщило 2 октября «Донецкое агентство новостей».

David Whelan Хакер

«Официальный сайт Республики dnr-online.ru временно недоступен. Причиной сбоя стала атака на канал связи с личным кабинетом администратора и доменным именем сайта», — сообщила администрация сайта.

В данный момент ведутся работы над восстановлением работоспособности сайта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный сайт Росстата подвергся DDOS-атаке.

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