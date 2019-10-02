Вашингтон, 2 октября, 2019, 22:47 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп пообещал «поладить» с Российской Федерацией, поскольку для США это было бы «разумно». Об этом Трамп заявил сегодня, 2 октября, на пресс-конференции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

Стоит отметить, что Трамп ещё в период своей предвыборной кампании говорил, что «было бы неплохо поладить с Россией». Когда же демократы стали атаковать Трампа с позиции, что он якобы чуть ли не русский шпион, Трамп был вынужден заявлять, что его политика по отношению к России «очень жесткая», и никто из его предшественников так жестко с Россией не поступал.

Сейчас Трамп говорит и то, и другое.

«Вы можете спросить Путина — никто не действует по России жестче, чем Дональд Трамп. При всем при этом было бы отлично поладить с Россией, и мы поладим с Россией, поскольку это разумно», — сказал американский президент.

Напомним, что российско-американские отношения, несмотря на позитивный настрой Трампа, оставляют желать лучшего. США постоянно ужесточают санкции против России и требуют от Москвы поступиться своими национальными интересами.