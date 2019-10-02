Киев, 2 октября, 2019, 22:49 — ИА Регнум. За первые сутки месячника добровольной сдачи оружия жители Украины сдали свыше 300 единиц оружия, заявили 2 октября в пресс-службе Национальной полиции Украины.

uzz75 Автомат Калашникова с боеприпасами

Среди изъятого оружия оказалась одна противотанковая управляемая ракета, противотанковый пулемёт, десятки мин и гранат, а также самодельные взрывные устройства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Черновицкой области Украины был задержан бывший участник гражданской войны в Донбассе. Полицейские задержали его при попытке продать ручной пулемёт РПК-74 и патроны к нему.

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