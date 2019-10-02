Вашингтон, 2 октября, 2019, 22:48 — ИА Регнум. Сообщения в СМИ о намерениях вырыть ров со змеями и крокодилами на границе с Мексикой опроверг президент США Дональд Трамп. Об этом 2 октября сообщил сам американский президент в своём Twitter.

Фредерик Бурр Оппер. Лживые новости. 1894

Трамп назвал лживой информацию, растиражированную прессой о якобы его намерениях отделить США от Мексики большим рвом вдоль границы и запустить туда змей и крокодилов, а также оградить его оградой с острыми шипами, по которой пустить ток.

«Пресса сошла с ума! Лживые новости!» — так прокомментировал Трамп приписываемые ему в СМИ намерения.

Президент США пояснил, что он, конечно, бывает жёстким в вопросах обеспечения безопасности на границе, но не до такой степени.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава США Трамп посетил один из участков строительства стены на границе между США и Мексикой и оставил на стене свой автограф.