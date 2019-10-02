Вашингтон, 2 октября, 2019, 22:33 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что считает «возможным» введение пошлин на сыр и вино из Евросоюза, 2 октября передает агентство Reuters.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее 2 октября ВТО встала на сторону США в споре о субсидиях стран ЕС для авиапроизводителя Airbus.

Соединенные Штаты могут ответить Европейскому союзу пошлинами, соответствующими «ущербу» от $7,5 млрд субсидий.

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