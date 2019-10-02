Вашингтон, 2 октября, 2019, 22:25 — ИА Регнум. США и Финлядия могут заключить соглашение о поставках «большого количества» самолётов и истребителей, заявил 2 октября президент США Дональд Трамп.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Об этом Трамп сообщил на пресс-конференции, проведенной по итогам его встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

«Мы сейчас работаем над соглашением по поставке Финляндии большого количества самолётов и истребителей», — сказал Трамп.

При этом президент США не уточнил, о каких воздушных аппаратах идёт речь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вашингтон заявил о заключении контракта с Польшей на продажу Варшаве нескольких десятков истребителей пятого поколения F-35.