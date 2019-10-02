Трамп заявил, что продаст Финляндии «много самолётов и истребителей»
Вашингтон, 2 октября, 2019, 22:25 — ИА Регнум. США и Финлядия могут заключить соглашение о поставках «большого количества» самолётов и истребителей, заявил 2 октября президент США Дональд Трамп.
Иван Шилов ИА REGNUM
Дональд Трамп
Об этом Трамп сообщил на пресс-конференции, проведенной по итогам его встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистё.
«Мы сейчас работаем над соглашением по поставке Финляндии большого количества самолётов и истребителей», — сказал Трамп.
При этом президент США не уточнил, о каких воздушных аппаратах идёт речь.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вашингтон заявил о заключении контракта с Польшей на продажу Варшаве нескольких десятков истребителей пятого поколения F-35.