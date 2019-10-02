Брюссель, 2 октября, 2019, 22:18 — ИА Регнум. Представитель Брюсселя на переговорах по Brexit Мишель Барнье надеется на «прогресс» в отношении соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза, 2 октября передает агентство Associated Press.

Welsh photographs Brexit

Барнье отметил, что «предстоит еще много работы» для того, чтобы урегулировать все спорные вопросы по Brexit.

«Мы продолжим работать, чтобы достичь соглашения. Отсутствие сделки никогда не будет выбором ЕС» , — отметил Барнье.

Читайте также: Юнкер приветствует «решимость» Джонсона продолжить переговоры по Brexit