Киев, 2 октября, 2019, 22:11 — ИА Регнум. Украинские энергетические компании возобновили закупку электроэнергии в России, сообщает 2 октября пресс-служба российского холдинга «Интер РАО».

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроэнергия

По информации пресс-службы, экспортные поставки электроэнергии на Украину сейчас осуществляются в пробном режиме.

Стоит отметить, что ранее о возобновлении закупок электроэнергии в «стране-агрессоре» сообщала пресс-служба компании «Укрэнерго».

При этом глава комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус предложил ввести специальную пошлину на электроэнергию из России, чтобы «можно было обернуть на пользу бюджету».

Как сообщало ИА REGNUM, Украина прекратила закупку электроэнергии у России в 2015 году.