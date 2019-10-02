Киев, 2 октября, 2019, 22:32 — ИА Регнум. У здания офиса президента Украины на улице Банковой продолжается митинг против подписания Украиной «формулы Штайнмайера», сообщило 2 октября информационное агентство УНИАН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

По оценке журналистов, всего возле офиса президента Украины собралось около 2 тыс. человек. Они выкрикивают лозунги «Зелю прочь!», «Нет капитуляции!», «В Ростов!».

На улице также находятся несколько представителей правоохранительных органов. Внутри здания их гораздо больше, отмечают журналисты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в центре Киева собрались недовольные подписанием Украиной «формулы Штайнмайера». Среди них много членов националистических группировок, а также участников карательной операции против Донбасса.