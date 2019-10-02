Москва, 2 октября, 2019, 22:10 — ИА Регнум. В 2019 году на территории Нижегородской области появятся три новых газовых автозаправки (АГНКС, автомобильные газонаполнительные компрессорные станции). В 2020 году планируется построить еще четыре таких объекта, заявил губернатор Глеб Никитин на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя», сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

Gazprom.ru Газовая автозаправка

«Соответствующая заявка на софинансирование в 2019 году направлена в Министерство энергетики Российской Федерации. Планируемый объём финансирования из федерального бюджета — более 120 млн рублей. Заявка Нижегородской области на 2020 год — это 160 млн рублей», — отметил глава региона.

По его словам, объем потребления компримированного природного газа (КПГ) в Нижегородской области по итогам 2018 года составил 14 млн кубометров, в текущем году ожидается рост показателя до 21 млн кубометров.

На территории области на КПГ работает 461 автобус. До конца года для Нижнего Новгорода планируется закупить еще 200 автобусов, работающих на газомоторном топливе.

«У нас предусмотрены и налоговые льготы для владельцев автомобилей, оборудованных под газомоторное топливо: ставка налога на одну лошадиную силу снижается на 50%», — уточнил Никитин.

Он добавил, что ожидается подписание соглашения с ПАО «Газпром» о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива. Кроме того, область будет претендовать на участие в программе опережающего развития инфраструктуры рынка газомоторного топлива.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее соглашение с Газпромом правительство Нижегородской области заключило в мае 2014 года. Документ также был направлен на расширение использования природного газа в качестве моторного топлива.

Сейчас в регионе работают шесть газозаправочных объектов сети «Газпром»: многотопливная автозаправочная станция и две АГНКС в Нижнем Новгороде, еще две газозаправочные станции в Дзержинске и Арзамасе, а также АГНКС на закрытой территории Починковского линейного производственного управления магистральных газопроводов.