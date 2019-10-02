Владимир, 2 октября, 2019, 22:32 — ИА Регнум. Ученик восьмого класса был задержан охраной на входе в школу в городе Владимире при попытке пройти в здание с топором. Об этом 2 октября сообщает пресс-служба администрации города.

(сс) Wokandapix Школьник

Инцидент произошёл во второй половине дня 2 октября в школе №41. По предварительной информации, подросток сделал попытку ворваться в здание школы перепрыгнув через турникеты, но был задержан охраной.

На место происшествия были вызваны сотрудники полиции. Как пояснил уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Геннадий Прохорычев, в настоящее время полиция проводит проверку по факту инцидента. Кроме того, сейчас выясняются мотивы поведения подростка, специалисты работают с ним, с его близкими, педколлективом и одноклассниками.

На 3 октября намечено заседание рабочей группы в городском управлении образования, на котором будут разбираться предпосылки, вызвавшие агрессию у школьника.

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