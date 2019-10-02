Москва, 2 октября, 2019, 21:59 — ИА Регнум. Посол США в России Джон Хантсман назвал спекуляцией сообщения о том, что российско-американский договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) может быть продлен на один год вместо пяти. Об этом Хантсман заявил в интервью газете «Коммерсантъ».

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие США

Хантсман прямо сказал, что все разговоры о продлении или непродлении СНВ-3 — не более чем спекуляция. Чтобы говорить об этом предметно, нужно дождаться визита в Москву нового советника президента США по национальной безопасности.

«Все это спекуляции. Дождитесь визита в Россию кого-то уровня Роберта О'Брайена», — сказал уходящий посол США в России.

Напомним, что СНВ-3 — единственный оставшийся российско-американский договор о контроле над вооружениями. Срок его действия истекает в феврале 2021 года, и США пока не выразили желания его продлевать.