Лондон, 2 октября, 2019, 21:52 — ИА Регнум. Правительство Великобритании подтвердило намерение в очередной раз приостановить работу парламента, 2 октября передает агентство Associated Press.

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Согласно официальному заявлению, кабинет Бориса Джонсона обратится к королеве Елизавете II, которая должна одобрить соответствующее решение.

Правительство хочет, чтобы парламент остановил работу с 8 октября по 14 октября, до традиционной речи королевы и начала новой сессии правительства.

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