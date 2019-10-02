Недовольный «формулой Штайнмайера» Порошенко ранее её поддерживал — Шарий
Киев, 2 октября, 2019, 21:46 — ИА Регнум. Экс-президент Украины Пётр Порошенко ранее намеревался внедрить «формулу Штайнмайера», заявил популярный украинский видеоблогер Анатолий Шарий в видеоролике, опубликованном 2 октября на канале сервиса YouТube.
В качестве доказательства Шарий привёл видеозапись 2016 года, на которой Порошенко упоминает о «формуле Штайнмайера».
Также Шарий привёл фрагмент современного выступления бывшего президента Украины.
Напомним, ранее экс-президент Украины Леонид Кучма от имени своей страны подписал «формулу Штайнмайера», которая предусматривает ряд мер, направленных на прекращение гражданской войны в Донбассе.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе партии Порошенко заявили, что уголовное преследование бывшего президента Украины связано с его критикой подписания «формулы Штайнмайера» с разрешения нынешнего руководства Украины.