В ходе беспорядков на юге Ирака погибли пятеро человек
Багдад, 2 октября, 2019, 21:28 — ИА Регнум. В ходе массовых беспорядков на юге Ирака погибли пятеро человек, ранения получили более 130 человек, 2 октября передает агентство Reuters.
BenjaminNelan
Два человека погибли в ходе беспорядков и перестрелок с полицией в Эн-Насирии. Ещё один демонстрант погиб в южном городе Эль-Амара. Один протестующий умер от ран, полученных во вторник, 1 октября.
В Багдаде несовершеннолетний погиб в машине, в которую попала бутылка с зажигательной смесью.
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