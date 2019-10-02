Москва, 2 октября, 2019, 21:26 — ИА Регнум. Профессиональный боец джиу-джитсу был задержан сотрудниками полиции в Москве по подозрению в подделке документов. Об этом 2 октября сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу.

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Инцидент произошёл на Цветном бульваре во время рейда, проводимого оперативниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями. По подозрению в подделке документов сотрудниками полиции был задержан мужчина 24 лет, который при задержании оказал сопротивление полицейским.

Задержанный оказался приезжим, профессиональным спортсменом и победителем турниров по джиу-джитсу. Мужчина нанёс травмы подполковнику и капитану полиции. Сотрудники обратились за помощью в медицинское учреждение, после чего вернулись к дальнейшему несению службы.

Материалы проверки в отношении задержанного были направлены следователям для принятия процессуального решения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возбуждении уголовного дела в отношении жительницы Калужской области, подозреваемой в нападении на сотрудницу полиции.