Нью-Йорк, США, 2 октября, 2019, 21:12 — ИА Регнум. Перенос Первого комитета Генассамблеи ООН с территории США должен происходить по решению стран — членов международной организации, заявил 2 октября официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

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По его словам, он ещё не ознакомился с официальным текстом предложения России.

Таким образом руководство ООН отреагировало на предложение России перенести из Нью-Йорка место проведения заседаний комитета по разоружению и международной безопасности на территорию другой страны.

Напомним, МИД РФ выступил с таким предложением после скандала с невыдачей виз США членам российской делегации, приехавшим на Генассамблею ООН.

Ранее представители руководства ООН заявили, что примут все необходимые меры после сообщения о невыдаче американских виз.