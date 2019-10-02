Вашингтон, 2 октября, 2019, 21:15 — ИА Регнум. Хиллари Клинтон, жена бывшего президента США Билла Клинтона, призналась, что решение не разводиться с ним после его измены было самым сложным решением в ее жизни, сравнимым с тем, что переживает семья, воспитывающая ребенка-трансгендера. Об этом она рассказала на телеканале АВС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Для многих знакомых Клинтон, по ее словам, единственным решением было бы забрать детей и уйти, подчистив банковские счета. Другие приступили бы к переговорам, выясняя для самих себя, хотят ли они остаться.

Хиллари Клинтон «В моем случае после очень, очень тяжелых раздумий, молитв, воспоминания обо всем, что сделала я и через что прошли мы вместе, я решила, что именно было бы для меня правильным решением. Но это не значит, что решение было легким»

Клинтон затем сравнила это решение с решением одной своей подруги, которая поделилась с ней, что ее дочь заявила, что на самом деле считает себя мальчиком. Никто не мог дать ей совета, что делать, потому что никто из друзей не сталкивался ни с чем подобным. В итоге она решила принять позицию своего ребенка, несмотря на то, что понять происходящее ей было невероятно трудно.

По словам Клинтон, остаться с мужем после его измены стало самым отчаянным решением в ее жизни.

Напомним, после интрижки Клинтона с Моникой Левински, которая вызвала расследование, приведшее к импичменту, Хиллари не ушла ни от мужа, ни из публичной политики.