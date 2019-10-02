Киев, 2 октября, 2019, 21:06 — ИА Регнум. Верховная рада Украины приняла закон № 1224, предоставляющий Вооружённым силам Украины (ВСУ) применять оружие во время «особого периода», сообщил 2 октября парламентский телеканал «Рада».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Москали

"Данный проект закона урегулирует право на применение боевой техники, оружия личным составом ВСУ и Государственной специальной службой транспорта в особый период, а также специальных средств подразделениями охраны Государственной специальной службы транспорта в мирное время и особый период до введения военного положения, и после его прекращения или отмены», — рассказала депутат от партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая.

Закон поддержали 307 депутатов Верховной рады Украины

Напомним, так называемый особый период был введён на Украине в 2014 году, вскоре после государственного переворота в стране.