Владимир, 2 октября, 2019, 20:57 — ИА Регнум. Владимирскую область за девять месяцев 2019 года посетили около трёх миллионов туристов. Такие данные были озвучены на селекторном совещании, которое провела зампредседателя правительства РФ Ольга Голодец 1 октября.

pixel2013 Туристы

Туристический поток во Владимирскую область за девять месяцев увеличился на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. На 15% выросло количество событийных мероприятий — их в 2019 году провели более 170. В регионе открыли 19 новых туристических маршрутов. Динамика объёма работы общепита и культурно-развлекательной сферы увеличилась в среднем на 4%, а количество посетителей таких заведений — на 6%.

За это время в туристической инфраструктуре региона появились новые объекты. В областном центре открылся региональный Туристский информационный центр, партнёрский информационный отдел начал работу на железнодорожном вокзале Владимира, филиал визит-центра появился в центре Суздаля, а в Доброграде открылся четырёхзвёздочный парк-отель на 55 номеров.