Москва, 2 октября, 2019, 20:45 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что доплаты медикам не должны снижаться при увеличении доли оклада в структуре их заработной платы. Об этом глава государства заявил на совещании «Модернизация первичного звена здравоохранения».

Kremlin.ru Владимир Путин на совещании по вопросу модернизации первичного звена здравоохранения

Путин напомнил, что 1 октября он просил правительство подготовить предложения по модернизации первичного звена здравоохранения.

«Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты, вот чтобы этого фокуса не произошло», — сказал президент России.

Путин в очередной раз подчеркнул, что первичное звено здравоохранения — это ключевой момент в модернизации всей системы здравоохранения.

В свою очередь, министр здравоохранения Вероника Скворцова предложила закрепить актом правительства России долю гарантированных выплат по окладам в структуре зарплата медицинских работников на уровне не менее 55%.

В целом, Путин подчеркнул, что вопросы здравоохранения — это крайне чувствительная тема для российских граждан.