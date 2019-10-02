Борис Джонсон снова остановит работу парламента — Sky News
Лондон, 2 октября, 2019, 20:34 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен снова приостановить работу парламента, 2 октября сообщает Sky News.
Марина Захарова ИА REGNUM
Вестминстерский дворец в Лондоне
По информации Sky News, остановка работы запланирована на 8 октября и продлится до 14 октября. Официального подтверждения информации пока нет.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября Верховный суд Великобритании признал незаконным решение Джонсона приостановить работу парламента до 14 октября.
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