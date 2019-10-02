Липецк, 2 октября, 2019, 20:30 — ИА Регнум. Липецкий областной совет депутатов начал приём предложений о кандидатах на должность регионального уполномоченного по правам ребенка. Об этом сообщила пресс-служба облсовета.

Детским омбудсменом может стать гражданин РФ не моложе тридцати лет, постоянно проживающий на территории Липецкой области, имеющий высшее образование и опыт правозащитной деятельности. Предлагать кандидатов могут спикер облсовета, депутаты и глава региона. Приём заявок завершится 1 ноября.

Информация об отставке действующего детского омбудсмена Липецкой области Людмилы Кураковой появилась в конце сентября, однако на официальном сайте областной администрации она до сих пор числится руководителем профильного аппарата. Ранее облдума объявила о приёме заявок на пост регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей.