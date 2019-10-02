Вашингтон, 2 октября, 2019, 20:35 — ИА Регнум. Сенатор и кандидат в президенты США Берни Сандерс отменит мероприятия своей предвыборной кампании, сообщает 2 октября The Washington Examiner. Решение связано с тем, что накануне политик во время выступления почувствовал дискомфорт, был госпитализирован, у него диагностирована закупорка артерии. Политику оказана необходимая помощь.

Phil Roeder Берни Сандерс в ходе предвыборной кампании

Старший советник Сандерса Джефф Уивер Сенатор Сандерс разговаривает и в хорошем настроении. Он будет отдыхать в течение следующих нескольких дней. Мы отменяем его события и выступления до дальнейшего уведомления, и мы будем продолжать предоставлять соответствующие обновления.

Челси Клинтон, дочь бывшего президента США, отметила, что Сандерсу очень повезло, что он незамедлительно получил медицинскую помощь.

78-летний сенатор от штата Вермонт является самым возрастным кандидатом в президенты, претендующим на выдвижение от Демократической партии. Если его изберут, он станет самым возрастным президентом, когда-либо занимавшим этот пост. Сандерс — один из основных претендентов на пост президента на следующих выборах. Политики как Демократической, так и Республиканской партий на своих страницах в соцсетях желают сенатору скорейшего выздоровления.