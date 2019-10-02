Москва, 2 октября, 2019, 20:24 — ИА Регнум. При увеличении доли оклада медицинских работников нельзя снижать доплаты, заявил 2 октября президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли, деньги, рубль

Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова, выступая с докладом, предложила после законодательных изменений поднять долю оклада в зарплатах врачей минимум до 55%.

«Надо, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты. Вот чтобы этого фокуса не произошло», — сказал, обращаясь к министру, Путин.