Киев, 2 октября, 2019, 20:24 — ИА Регнум. На Майдане Незалежности в Киеве проходит митинг против подписания в Минске так называемой формулы Штайнмайера. Трансляцию ведёт украинский телеканал «24».

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские радикалы

Среди митингующих много членов националистических группировок, а также участников гражданской войны в Донбассе.

Ораторы митинга считают «формулу Штайнмайера» «капитуляцией Украины».

Участники акции протеста выступают против разведения войск в Донбассе, против предоставления региону особого статуса, а также амнистии всех, кто воюет против боевиков ВСУ.

Толпа время от времени скандирует оскорбления в адрес президента Украины Владимира Зеленского, а также президента России Владимира Путина.

Как сообщало информационное агентство Украинские новости, ранее представитель партии экс-президента Украины Петра Порошенко заявила, что Зеленский должен дать объяснения по поводу «формулы Штайнмайера», иначе в противном случае три фракции Верховной рады устроят в центре Киева акцию протеста.