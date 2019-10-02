Бишкек, 2 октября, 2019, 20:20 — ИА Регнум. На учете в социальном фонде Киргизии состоят около 694,8 тысячи пенсионеров. Из них 510,8 тысячи человек или около 74% получают пенсию по возрасту. Об этом сообщает пресс-служба национального статистического комитета.

Mr. Theklan Аксакалы

Средняя пенсия в республике по итогам 2018 года составила 5760 сомов (5380 рублей), а прожиточный минимум пенсионера — 4283 сома (4000 рублей).

В ведомстве отмечают, что затраты на выплату пенсий 2018 году составили около 85% от общей суммы расходов социального фонда Киргизии.